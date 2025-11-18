LOCK IN מחיר היום

מחיר LOCK IN (LOCKIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00199859, עם שינוי של 18.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOCKIN ל USD הוא $ 0.00199859 לכל LOCKIN.

LOCK IN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,989,538, עם היצע במחזור של 994.38M LOCKIN. ב‑24 השעות האחרונות, LOCKIN סחר בין $ 0.00186814 (נמוך) ל $ 0.00247287 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.115837, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00186814.

ביצועים לטווח קצר, LOCKIN נע ב +1.01% בשעה האחרונה ו -42.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LOCK IN (LOCKIN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M אספקת מחזור 994.38M 994.38M 994.38M אספקה כוללת 994,379,877.0 994,379,877.0 994,379,877.0

שווי השוק הנוכחי של LOCK IN הוא $ 1.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOCKIN הוא 994.38M, עם היצע כולל של 994379877.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.99M.