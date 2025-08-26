LIQUIDATED (LIQQ) מידע על מחיר (USD)

LIQUIDATED (LIQQ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LIQQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIQQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00169832, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIQQ השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, -8.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LIQUIDATED (LIQQ) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של LIQUIDATED הוא $ 73.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIQQ הוא 719.68M, עם היצע כולל של 719682538.098866. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.04K.