Lemonrocks (LEMON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04140239$ 0.04140239 $ 0.04140239 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -6.24% שינוי מחיר (7D) +2.28% שינוי מחיר (7D) +2.28%

Lemonrocks (LEMON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LEMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04140239, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEMON השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lemonrocks (LEMON) מידע שוק

שווי שוק $ 174.13K$ 174.13K $ 174.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 174.13K$ 174.13K $ 174.13K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lemonrocks הוא $ 174.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEMON הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 174.13K.