Legend ($LEGEND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.86% שינוי מחיר (1D) -6.52% שינוי מחיר (7D) -9.68% שינוי מחיר (7D) -9.68%

Legend ($LEGEND) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $LEGEND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $LEGENDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $LEGEND השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, -6.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Legend ($LEGEND) מידע שוק

שווי שוק $ 184.91K$ 184.91K $ 184.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 284.48K$ 284.48K $ 284.48K אספקת מחזור 650.00M 650.00M 650.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Legend הוא $ 184.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $LEGEND הוא 650.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 284.48K.