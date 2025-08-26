LCX (LCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.143538 $ 0.143538 $ 0.143538 24 שעות נמוך $ 0.162311 $ 0.162311 $ 0.162311 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.143538$ 0.143538 $ 0.143538 גבוה 24 שעות $ 0.162311$ 0.162311 $ 0.162311 שיא כל הזמנים $ 0.563966$ 0.563966 $ 0.563966 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.89% שינוי מחיר (1D) -8.17% שינוי מחיר (7D) +15.60% שינוי מחיר (7D) +15.60%

LCX (LCX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.145772. במהלך 24 השעות האחרונות, LCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.143538 לבין שיא של $ 0.162311, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.563966, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LCX השתנה ב -0.89% במהלך השעה האחרונה, -8.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LCX (LCX) מידע שוק

שווי שוק $ 135.55M$ 135.55M $ 135.55M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.85M$ 136.85M $ 136.85M אספקת מחזור 940.99M 940.99M 940.99M אספקה כוללת 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LCX הוא $ 135.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LCX הוא 940.99M, עם היצע כולל של 950000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.85M.