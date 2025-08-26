עוד על LCX

LCX מחיר (LCX)

1 LCX ל USDמחיר חי:

$0.14577
$0.14577$0.14577
-8.10%1D
LCX (LCX) טבלת מחירים חיה
LCX (LCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.89%

-8.17%

+15.60%

+15.60%

LCX (LCX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.145772. במהלך 24 השעות האחרונות, LCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.143538 לבין שיא של $ 0.162311, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.563966, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LCX השתנה ב -0.89% במהלך השעה האחרונה, -8.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LCX (LCX) מידע שוק

--
שווי השוק הנוכחי של LCX הוא $ 135.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LCX הוא 940.99M, עם היצע כולל של 950000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.85M.

LCX (LCX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LCXל USDהיה $ -0.0129712044660264.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLCX ל USDהיה . $ +0.0290271556.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLCX ל USDהיה $ +0.0384430355.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LCXל USDהיה $ +0.01238162083222653.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0129712044660264-8.17%
30 ימים$ +0.0290271556+19.91%
60 ימים$ +0.0384430355+26.37%
90 ימים$ +0.01238162083222653+9.28%

מה זהLCX (LCX)

LCX.com - Innovating Capital Markets. Solutions for compliant digital assets and security tokens. LCX is a secure and compliant platform for buying, selling, transferring, and storing digital currency. LCX, the Liechtenstein Cryptoassets Exchange, was founded in 2018 with headquarters in Vaduz (Liechtenstein) and offices in Crypto-Valley Zug (Switzerland), New Delhi (India) and Chicago (USA). LCX has obtained 8 crypto-related registrations by the Financial Market Authority Liechtenstein, operates in accordance with the new blockchain laws and has introduced a comprehensive crypto compliance suite. LCX AG, the legal entity behind LCX.com, has a registered share capital of 1 Million CHF. LCX is a proud member of the World Economic Forum's Centre for the Fourth Industrial Revolution and has been named Blockchain Pioneer by the Blockchain Research Institute Canada. The advisory board of LCX includes leading thought leader Don Tapscott (Author of Blockchain Revolution), Jimmy Wales (Founder of Wikipedia), Yat Siu (Chairman at Animoca Brands), and others. In addition to LCX Exchange, LCX.com has launched a second layer DeFi protocol enabling limit orders at Uniswap (LCX DeFi Terminal), an advanced trading terminal for all major cryptocurrency exchanges (LCX Terminal), regulated price oracles and crypto reference prices, an  end to end tokenization platform for security tokens and a token sale manager for compliant initial coin offerings (ICO's and IEO's). The LCX Token ($LCX) is the fuel of the LCX.com platform and LCX Cryptocurrency Exchange. LCX Token works as a long-term sustainable incentive mechanism to motivate various stakeholders to participate in the ecosystem. LCX Token is an exchange based utility token which grants all users a reduction of up to 50% trading fees at LCX’s compliant digital asset exchange and many more benefits. More Information available at www.LCX.com

LCX (LCX) משאב

האתר הרשמי

LCXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LCX (LCX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LCX (LCX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LCX.

בדוק את LCX תחזית המחיר עכשיו‏!

LCX למטבעות מקומיים

LCX (LCX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LCX (LCX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LCX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LCX (LCX)

כמה שווה LCX (LCX) היום?
החי LCXהמחיר ב USD הוא 0.145772 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LCX ל USD?
המחיר הנוכחי של LCX ל USD הוא $ 0.145772. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LCX?
שווי השוק של LCX הוא $ 135.55M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LCX?
ההיצע במחזור של LCX הוא 940.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LCX?
‏‏LCX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.563966 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LCX?
LCX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LCX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LCX הוא -- USD.
האם LCX יעלה השנה?
LCX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LCX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
