LCP (LCP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00184608 גבוה 24 שעות $ 0.00199127 שיא כל הזמנים $ 0.00936361 המחיר הנמוך ביותר $ 0.001514 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.80% שינוי מחיר (1D) -5.25% שינוי מחיר (7D) +4.80%

LCP (LCP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00184741. במהלך 24 השעות האחרונות, LCP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00184608 לבין שיא של $ 0.00199127, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LCPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00936361, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001514.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LCP השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -5.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LCP (LCP) מידע שוק

שווי שוק $ 33.41K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.41K אספקת מחזור 17.99M אספקה כוללת 17,989,166.45037453

שווי השוק הנוכחי של LCP הוא $ 33.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LCP הוא 17.99M, עם היצע כולל של 17989166.45037453. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.41K.