Lattice (LTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.058793 גבוה 24 שעות $ 0.067836 שיא כל הזמנים $ 2.79 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04635841 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) +0.39% שינוי מחיר (7D) -0.26%

Lattice (LTX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.059369. במהלך 24 השעות האחרונות, LTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.058793 לבין שיא של $ 0.067836, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04635841.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LTX השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lattice (LTX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.90M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.93M אספקת מחזור 32.09M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lattice הוא $ 1.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LTX הוא 32.09M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.93M.