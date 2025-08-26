עוד על USDXL

Last USD סֵמֶל

Last USD מחיר (USDXL)

לא רשום

1 USDXL ל USDמחיר חי:

$0.99693
-0.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Last USD (USDXL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:36:49 (UTC+8)

Last USD (USDXL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.989557
24 שעות נמוך
$ 1.016
גבוה 24 שעות

$ 0.989557
$ 1.016
$ 1.051
$ 0.92128
+0.55%

-1.01%

+0.02%

+0.02%

Last USD (USDXL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.996708. במהלך 24 השעות האחרונות, USDXL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.989557 לבין שיא של $ 1.016, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDXLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.051, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.92128.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDXL השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -1.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Last USD (USDXL) מידע שוק

$ 3.21M
--
$ 88.15B
3.20M
88,002,363,974.13568
שווי השוק הנוכחי של Last USD הוא $ 3.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDXL הוא 3.20M, עם היצע כולל של 88002363974.13568. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.15B.

Last USD (USDXL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Last USDל USDהיה $ -0.0102127254348098.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLast USD ל USDהיה . $ +0.0252719300.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLast USD ל USDהיה $ -0.0047627691.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Last USDל USDהיה $ +0.0316907345846829.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0102127254348098-1.01%
30 ימים$ +0.0252719300+2.54%
60 ימים$ -0.0047627691-0.47%
90 ימים$ +0.0316907345846829+3.28%

מה זהLast USD (USDXL)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Last USD (USDXL) משאב

האתר הרשמי

Last USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Last USD (USDXL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Last USD (USDXL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Last USD.

בדוק את Last USD תחזית המחיר עכשיו‏!

USDXL למטבעות מקומיים

Last USD (USDXL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Last USD (USDXL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDXL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Last USD (USDXL)

כמה שווה Last USD (USDXL) היום?
החי USDXLהמחיר ב USD הוא 0.996708 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDXL ל USD?
המחיר הנוכחי של USDXL ל USD הוא $ 0.996708. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Last USD?
שווי השוק של USDXL הוא $ 3.21M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDXL?
ההיצע במחזור של USDXL הוא 3.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDXL?
‏‏USDXL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.051 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDXL?
USDXL ‏‏רשם מחירATL של 0.92128 USD.
מהו נפח המסחר של USDXL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDXL הוא -- USD.
האם USDXL יעלה השנה?
USDXL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDXL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:36:49 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.