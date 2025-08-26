Last USD (USDXL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.989557 $ 0.989557 $ 0.989557 24 שעות נמוך $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.989557$ 0.989557 $ 0.989557 גבוה 24 שעות $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 שיא כל הזמנים $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 המחיר הנמוך ביותר $ 0.92128$ 0.92128 $ 0.92128 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.55% שינוי מחיר (1D) -1.01% שינוי מחיר (7D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.02%

Last USD (USDXL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.996708. במהלך 24 השעות האחרונות, USDXL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.989557 לבין שיא של $ 1.016, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDXLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.051, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.92128.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDXL השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -1.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Last USD (USDXL) מידע שוק

שווי שוק $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.15B$ 88.15B $ 88.15B אספקת מחזור 3.20M 3.20M 3.20M אספקה כוללת 88,002,363,974.13568 88,002,363,974.13568 88,002,363,974.13568

שווי השוק הנוכחי של Last USD הוא $ 3.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDXL הוא 3.20M, עם היצע כולל של 88002363974.13568. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.15B.