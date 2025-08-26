Lapupu (LAPUPU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.03091041 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.81% שינוי מחיר (1D) -0.23% שינוי מחיר (7D) +19.70%

Lapupu (LAPUPU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LAPUPU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAPUPUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03091041, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAPUPU השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lapupu (LAPUPU) מידע שוק

שווי שוק $ 40.51K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.51K אספקת מחזור 99.08M אספקה כוללת 99,078,668.861384

שווי השוק הנוכחי של Lapupu הוא $ 40.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAPUPU הוא 99.08M, עם היצע כולל של 99078668.861384. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.51K.