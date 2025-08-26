Lapupu מחיר (LAPUPU)
Lapupu (LAPUPU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LAPUPU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAPUPUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03091041, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAPUPU השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Lapupu הוא $ 40.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAPUPU הוא 99.08M, עם היצע כולל של 99078668.861384. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.51K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Lapupuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLapupu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLapupu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lapupuל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.23%
|30 ימים
|$ 0
|+17.15%
|60 ימים
|$ 0
|+38.47%
|90 ימים
|$ 0
|--
The Trending Crypto Project Now on Solana Lapupu ($LAPUPU) is the latest and most exciting crypto sensation, rapidly gaining attention in the digital space. Originally gaining popularity on other blockchains, Lapupu has now officially launched on Solana, bringing its unique blend of fun, community-driven energy to one of the fastest and most scalable networks available today. Lapupu is more than just a token; it’s a movement. With an ever-growing community, Lapupu offers a playful yet powerful entry into the world of decentralized finance (DeFi). Its tokenomics are designed to reward both early adopters and long-term holders, with a focus on creating value through innovation, accessibility, and engagement. As $LAPUPU continues to rise in popularity, the project plans to expand its ecosystem with exclusive features, collaborations, and events, all driven by the community. Whether you’re new to crypto or a seasoned investor, Lapupu offers an exciting opportunity to be part of something big—while having fun along the way. The future is bright for $LAPUPU as it takes full advantage of Solana’s low fees and lightning-fast transaction speeds, positioning it as a key player in the next wave of digital assets. Get in early, join the Lapupu revolution, and watch your investment soar as the project continues to gain momentum!
