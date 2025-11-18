LAMBO מחיר היום

מחיר LAMBO (LAMBO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LAMBO ל USD הוא -- לכל LAMBO.

LAMBO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 403,579, עם היצע במחזור של 10.00B LAMBO. ב‑24 השעות האחרונות, LAMBO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00568286, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LAMBO נע ב +1.16% בשעה האחרונה ו -8.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LAMBO (LAMBO) מידע שוק

שווי שוק $ 403.58K$ 403.58K $ 403.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 403.58K$ 403.58K $ 403.58K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

