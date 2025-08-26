Konnect (KCT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00036082 $ 0.00036082 $ 0.00036082 24 שעות נמוך $ 0.0004393 $ 0.0004393 $ 0.0004393 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00036082$ 0.00036082 $ 0.00036082 גבוה 24 שעות $ 0.0004393$ 0.0004393 $ 0.0004393 שיא כל הזמנים $ 0.156065$ 0.156065 $ 0.156065 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001455$ 0.00001455 $ 0.00001455 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -13.07% שינוי מחיר (7D) +102.57% שינוי מחיר (7D) +102.57%

Konnect (KCT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00036335. במהלך 24 השעות האחרונות, KCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00036082 לבין שיא של $ 0.0004393, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.156065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001455.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KCT השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -13.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+102.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Konnect (KCT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M אספקת מחזור 7.17B 7.17B 7.17B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Konnect הוא $ 2.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KCT הוא 7.17B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.63M.