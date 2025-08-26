עוד על KOLIN

KOLIN מידע על מחיר

KOLIN אתר רשמי

KOLIN טוקניומיקה

KOLIN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Kolin סֵמֶל

Kolin מחיר (KOLIN)

לא רשום

1 KOLIN ל USDמחיר חי:

$0.00140987
$0.00140987$0.00140987
-14.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Kolin (KOLIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:35:46 (UTC+8)

Kolin (KOLIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00139702
$ 0.00139702$ 0.00139702
24 שעות נמוך
$ 0.00168033
$ 0.00168033$ 0.00168033
גבוה 24 שעות

$ 0.00139702
$ 0.00139702$ 0.00139702

$ 0.00168033
$ 0.00168033$ 0.00168033

$ 0.04045685
$ 0.04045685$ 0.04045685

$ 0
$ 0$ 0

-1.04%

-14.79%

+1.73%

+1.73%

Kolin (KOLIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00140987. במהלך 24 השעות האחרונות, KOLIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00139702 לבין שיא של $ 0.00168033, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOLINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04045685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOLIN השתנה ב -1.04% במהלך השעה האחרונה, -14.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kolin (KOLIN) מידע שוק

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

--
----

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

999.96M
999.96M 999.96M

999,961,150.083967
999,961,150.083967 999,961,150.083967

שווי השוק הנוכחי של Kolin הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOLIN הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999961150.083967. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.41M.

Kolin (KOLIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kolinל USDהיה $ -0.000244714079755042.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKolin ל USDהיה . $ -0.0003617065.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKolin ל USDהיה $ -0.0007251622.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kolinל USDהיה $ -0.0024177735140170264.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000244714079755042-14.79%
30 ימים$ -0.0003617065-25.65%
60 ימים$ -0.0007251622-51.43%
90 ימים$ -0.0024177735140170264-63.16%

מה זהKolin (KOLIN)

Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kolin (KOLIN) משאב

האתר הרשמי

Kolinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kolin (KOLIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kolin (KOLIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kolin.

בדוק את Kolin תחזית המחיר עכשיו‏!

KOLIN למטבעות מקומיים

Kolin (KOLIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kolin (KOLIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KOLIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kolin (KOLIN)

כמה שווה Kolin (KOLIN) היום?
החי KOLINהמחיר ב USD הוא 0.00140987 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KOLIN ל USD?
המחיר הנוכחי של KOLIN ל USD הוא $ 0.00140987. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kolin?
שווי השוק של KOLIN הוא $ 1.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KOLIN?
ההיצע במחזור של KOLIN הוא 999.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KOLIN?
‏‏KOLIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04045685 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KOLIN?
KOLIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KOLIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KOLIN הוא -- USD.
האם KOLIN יעלה השנה?
KOLIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KOLIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:35:46 (UTC+8)

Kolin (KOLIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.