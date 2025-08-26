Kolin מחיר (KOLIN)
Kolin (KOLIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00140987. במהלך 24 השעות האחרונות, KOLIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00139702 לבין שיא של $ 0.00168033, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOLINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04045685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOLIN השתנה ב -1.04% במהלך השעה האחרונה, -14.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Kolin הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOLIN הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999961150.083967. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.41M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Kolinל USDהיה $ -0.000244714079755042.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKolin ל USDהיה . $ -0.0003617065.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKolin ל USDהיה $ -0.0007251622.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kolinל USDהיה $ -0.0024177735140170264.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000244714079755042
|-14.79%
|30 ימים
|$ -0.0003617065
|-25.65%
|60 ימים
|$ -0.0007251622
|-51.43%
|90 ימים
|$ -0.0024177735140170264
|-63.16%
Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals.
