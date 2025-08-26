Kolin (KOLIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00139702 $ 0.00139702 $ 0.00139702 24 שעות נמוך $ 0.00168033 $ 0.00168033 $ 0.00168033 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00139702$ 0.00139702 $ 0.00139702 גבוה 24 שעות $ 0.00168033$ 0.00168033 $ 0.00168033 שיא כל הזמנים $ 0.04045685$ 0.04045685 $ 0.04045685 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.04% שינוי מחיר (1D) -14.79% שינוי מחיר (7D) +1.73% שינוי מחיר (7D) +1.73%

Kolin (KOLIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00140987. במהלך 24 השעות האחרונות, KOLIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00139702 לבין שיא של $ 0.00168033, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOLINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04045685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOLIN השתנה ב -1.04% במהלך השעה האחרונה, -14.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kolin (KOLIN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,961,150.083967 999,961,150.083967 999,961,150.083967

שווי השוק הנוכחי של Kolin הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOLIN הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999961150.083967. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.41M.