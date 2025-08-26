KOK (KOK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 6.83$ 6.83 $ 6.83 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -33.38% שינוי מחיר (1D) -33.55% שינוי מחיר (7D) -0.38% שינוי מחיר (7D) -0.38%

KOK (KOK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KOK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOK השתנה ב -33.38% במהלך השעה האחרונה, -33.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KOK (KOK) מידע שוק

שווי שוק $ 13.16K$ 13.16K $ 13.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 613.27K$ 613.27K $ 613.27K אספקת מחזור 107.33M 107.33M 107.33M אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KOK הוא $ 13.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOK הוא 107.33M, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 613.27K.