KIP (KIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0447057 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -2.93% שינוי מחיר (7D) -7.34%

KIP (KIP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0447057, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIP השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -2.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KIP (KIP) מידע שוק

שווי שוק $ 915.17K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.67M אספקת מחזור 1.96B אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KIP הוא $ 915.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIP הוא 1.96B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.67M.