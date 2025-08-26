KickPad (KPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.69% שינוי מחיר (7D) +1.69%

KickPad (KPAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00105427. במהלך 24 השעות האחרונות, KPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KPAD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KickPad (KPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 59.81K$ 59.81K $ 59.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 214.83K$ 214.83K $ 214.83K אספקת מחזור 56.73M 56.73M 56.73M אספקה כוללת 203,768,315.0 203,768,315.0 203,768,315.0

שווי השוק הנוכחי של KickPad הוא $ 59.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KPAD הוא 56.73M, עם היצע כולל של 203768315.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 214.83K.