Kick (KICK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00330985 $ 0.00330985 $ 0.00330985 24 שעות נמוך $ 0.00378936 $ 0.00378936 $ 0.00378936 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00330985$ 0.00330985 $ 0.00330985 גבוה 24 שעות $ 0.00378936$ 0.00378936 $ 0.00378936 שיא כל הזמנים $ 0.188833$ 0.188833 $ 0.188833 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29% שינוי מחיר (1D) -7.26% שינוי מחיר (7D) -12.45% שינוי מחיר (7D) -12.45%

Kick (KICK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00331035. במהלך 24 השעות האחרונות, KICK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00330985 לבין שיא של $ 0.00378936, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KICKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.188833, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KICK השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -7.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kick (KICK) מידע שוק

שווי שוק $ 403.19K$ 403.19K $ 403.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 403.19K$ 403.19K $ 403.19K אספקת מחזור 121.43M 121.43M 121.43M אספקה כוללת 121,433,887.063789 121,433,887.063789 121,433,887.063789

שווי השוק הנוכחי של Kick הוא $ 403.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KICK הוא 121.43M, עם היצע כולל של 121433887.063789. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.19K.