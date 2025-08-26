עוד על KEYFI

KeyFi סֵמֶל

KeyFi מחיר (KEYFI)

לא רשום

1 KEYFI ל USDמחיר חי:

$0.00984068
$0.00984068$0.00984068
-46.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
KeyFi (KEYFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:45:32 (UTC+8)

KeyFi (KEYFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00966034
$ 0.00966034$ 0.00966034
24 שעות נמוך
$ 0.01824542
$ 0.01824542$ 0.01824542
גבוה 24 שעות

$ 0.00966034
$ 0.00966034$ 0.00966034

$ 0.01824542
$ 0.01824542$ 0.01824542

$ 2.57
$ 2.57$ 2.57

$ 0.00544649
$ 0.00544649$ 0.00544649

-0.20%

-46.06%

-44.67%

-44.67%

KeyFi (KEYFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00984068. במהלך 24 השעות האחרונות, KEYFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00966034 לבין שיא של $ 0.01824542, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEYFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.57, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00544649.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEYFI השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -46.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-44.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KeyFi (KEYFI) מידע שוק

$ 31.83K
$ 31.83K$ 31.83K

--
----

$ 88.51K
$ 88.51K$ 88.51K

3.23M
3.23M 3.23M

8,994,262.442004075
8,994,262.442004075 8,994,262.442004075

שווי השוק הנוכחי של KeyFi הוא $ 31.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEYFI הוא 3.23M, עם היצע כולל של 8994262.442004075. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.51K.

KeyFi (KEYFI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של KeyFiל USDהיה $ -0.008404734271482072.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKeyFi ל USDהיה . $ -0.0041364816.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKeyFi ל USDהיה $ -0.0031929444.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KeyFiל USDהיה $ -0.00824747188572949.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.008404734271482072-46.06%
30 ימים$ -0.0041364816-42.03%
60 ימים$ -0.0031929444-32.44%
90 ימים$ -0.00824747188572949-45.59%

מה זהKeyFi (KEYFI)

KeyFi is a next-generation DeFi application offering intelligent tools for managing your DeFi portfolio: custom strategy builders, yield projection, portfolio tracking, and a powerful research dashboard. We seek to solve DeFi user challenges such as juggling multiple wallets/platforms/chains, manually comparing yield, and the lack of historical data. Manage multiple assets, across multiple chains, and across multiple platforms and protocols such as Compound, Aave, 1inch, and more, all from one convenient application.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

KeyFi (KEYFI) משאב

האתר הרשמי

KeyFiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KeyFi (KEYFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KeyFi (KEYFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KeyFi.

בדוק את KeyFi תחזית המחיר עכשיו‏!

KEYFI למטבעות מקומיים

KeyFi (KEYFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KeyFi (KEYFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KEYFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על KeyFi (KEYFI)

כמה שווה KeyFi (KEYFI) היום?
החי KEYFIהמחיר ב USD הוא 0.00984068 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KEYFI ל USD?
המחיר הנוכחי של KEYFI ל USD הוא $ 0.00984068. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KeyFi?
שווי השוק של KEYFI הוא $ 31.83K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KEYFI?
ההיצע במחזור של KEYFI הוא 3.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KEYFI?
‏‏KEYFI השיג מחיר שיא (ATH) של 2.57 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KEYFI?
KEYFI ‏‏רשם מחירATL של 0.00544649 USD.
מהו נפח המסחר של KEYFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KEYFI הוא -- USD.
האם KEYFI יעלה השנה?
KEYFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KEYFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:45:32 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.