KeyFi (KEYFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00966034 גבוה 24 שעות $ 0.01824542 שיא כל הזמנים $ 2.57 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00544649 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.20% שינוי מחיר (1D) -46.06% שינוי מחיר (7D) -44.67%

KeyFi (KEYFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00984068. במהלך 24 השעות האחרונות, KEYFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00966034 לבין שיא של $ 0.01824542, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEYFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.57, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00544649.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEYFI השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -46.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-44.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KeyFi (KEYFI) מידע שוק

שווי שוק $ 31.83K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.51K אספקת מחזור 3.23M אספקה כוללת 8,994,262.442004075

שווי השוק הנוכחי של KeyFi הוא $ 31.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEYFI הוא 3.23M, עם היצע כולל של 8994262.442004075. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.51K.