KEYDOG ($KEYDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01519034$ 0.01519034 $ 0.01519034 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -10.27% שינוי מחיר (7D) +8.90% שינוי מחיר (7D) +8.90%

KEYDOG ($KEYDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $KEYDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $KEYDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01519034, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $KEYDOG השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -10.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KEYDOG ($KEYDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 110.63K$ 110.63K $ 110.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 110.63K$ 110.63K $ 110.63K אספקת מחזור 999.79M 999.79M 999.79M אספקה כוללת 999,793,358.321864 999,793,358.321864 999,793,358.321864

שווי השוק הנוכחי של KEYDOG הוא $ 110.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $KEYDOG הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999793358.321864. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.63K.