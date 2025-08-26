עוד על GAMBLE

Keep Gambling סֵמֶל

Keep Gambling מחיר (GAMBLE)

לא רשום

1 GAMBLE ל USDמחיר חי:

$0.00015568
$0.00015568$0.00015568
-37.10%1D
mexc
USD
Keep Gambling (GAMBLE) טבלת מחירים חיה
Keep Gambling (GAMBLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00971359
$ 0.00971359$ 0.00971359

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

-37.11%

-33.96%

-33.96%

Keep Gambling (GAMBLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GAMBLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAMBLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00971359, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAMBLE השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -37.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Keep Gambling (GAMBLE) מידע שוק

$ 155.61K
$ 155.61K$ 155.61K

--
----

$ 155.61K
$ 155.61K$ 155.61K

999.58M
999.58M 999.58M

999,577,022.528259
999,577,022.528259 999,577,022.528259

שווי השוק הנוכחי של Keep Gambling הוא $ 155.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAMBLE הוא 999.58M, עם היצע כולל של 999577022.528259. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.61K.

Keep Gambling (GAMBLE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Keep Gamblingל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKeep Gambling ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKeep Gambling ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Keep Gamblingל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-37.11%
30 ימים$ 0+70.04%
60 ימים$ 0+104.19%
90 ימים$ 0--

מה זהKeep Gambling (GAMBLE)

Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success.

Keep Gambling (GAMBLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Keep Gambling (GAMBLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GAMBLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Keep Gambling (GAMBLE)

כמה שווה Keep Gambling (GAMBLE) היום?
החי GAMBLEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GAMBLE ל USD?
המחיר הנוכחי של GAMBLE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Keep Gambling?
שווי השוק של GAMBLE הוא $ 155.61K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GAMBLE?
ההיצע במחזור של GAMBLE הוא 999.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GAMBLE?
‏‏GAMBLE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00971359 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GAMBLE?
GAMBLE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GAMBLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GAMBLE הוא -- USD.
האם GAMBLE יעלה השנה?
GAMBLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GAMBLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.