KCCPad (KCCPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.442633$ 0.442633 $ 0.442633 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

KCCPad (KCCPAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00132306. במהלך 24 השעות האחרונות, KCCPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KCCPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.442633, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KCCPAD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KCCPad (KCCPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 418.32K$ 418.32K $ 418.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 418.32K$ 418.32K $ 418.32K אספקת מחזור 316.17M 316.17M 316.17M אספקה כוללת 316,172,757.8612221 316,172,757.8612221 316,172,757.8612221

שווי השוק הנוכחי של KCCPad הוא $ 418.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KCCPAD הוא 316.17M, עם היצע כולל של 316172757.8612221. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 418.32K.