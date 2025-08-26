KAGE NETWORK (KAGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00272261 גבוה 24 שעות $ 0.00421133 שיא כל הזמנים $ 0.070116 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00161094 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.09% שינוי מחיר (1D) -32.96% שינוי מחיר (7D) -14.91%

KAGE NETWORK (KAGE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00280503. במהלך 24 השעות האחרונות, KAGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00272261 לבין שיא של $ 0.00421133, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.070116, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00161094.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAGE השתנה ב +2.09% במהלך השעה האחרונה, -32.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KAGE NETWORK (KAGE) מידע שוק

שווי שוק $ 280.71K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 280.71K אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KAGE NETWORK הוא $ 280.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAGE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 280.71K.