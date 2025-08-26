JUICY (JUICY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00108427 גבוה 24 שעות $ 0.00131528 שיא כל הזמנים $ 0.065988 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.53% שינוי מחיר (1D) -12.52% שינוי מחיר (7D) +24.04%

JUICY (JUICY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00114434. במהלך 24 השעות האחרונות, JUICY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00108427 לבין שיא של $ 0.00131528, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JUICYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.065988, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JUICY השתנה ב +3.53% במהלך השעה האחרונה, -12.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JUICY (JUICY) מידע שוק

שווי שוק $ 613.58K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.14M אספקת מחזור 536.18M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של JUICY הוא $ 613.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JUICY הוא 536.18M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.