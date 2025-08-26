JUAN (JUAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -1.64% שינוי מחיר (7D) -1.69% שינוי מחיר (7D) -1.69%

JUAN (JUAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JUAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JUANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JUAN השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -1.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JUAN (JUAN) מידע שוק

שווי שוק $ 30.65K$ 30.65K $ 30.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.64K$ 32.64K $ 32.64K אספקת מחזור 995.22M 995.22M 995.22M אספקה כוללת 1,059,678,562.882735 1,059,678,562.882735 1,059,678,562.882735

שווי השוק הנוכחי של JUAN הוא $ 30.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JUAN הוא 995.22M, עם היצע כולל של 1059678562.882735. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.64K.