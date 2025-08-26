עוד על JOULE

Joule סֵמֶל

Joule מחיר (JOULE)

לא רשום

1 JOULE ל USDמחיר חי:

$0.00430639
$0.00430639
-6.30%1D
mexc
USD
Joule (JOULE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:34:07 (UTC+8)

Joule (JOULE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00430655
$ 0.00430655
24 שעות נמוך
$ 0.00462746
$ 0.00462746
גבוה 24 שעות

$ 0.00430655
$ 0.00430655

$ 0.00462746
$ 0.00462746

$ 0.067035
$ 0.067035

$ 0.00381682
$ 0.00381682

-0.00%

-6.33%

-7.54%

-7.54%

Joule (JOULE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00430639. במהלך 24 השעות האחרונות, JOULE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00430655 לבין שיא של $ 0.00462746, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOULEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.067035, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00381682.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOULE השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Joule (JOULE) מידע שוק

$ 3.06M
$ 3.06M

--
--

$ 3.09M
$ 3.09M

709.11M
709.11M

715,073,435.7866049
715,073,435.7866049

שווי השוק הנוכחי של Joule הוא $ 3.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOULE הוא 709.11M, עם היצע כולל של 715073435.7866049. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.09M.

Joule (JOULE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Jouleל USDהיה $ -0.000291479526607333.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJoule ל USDהיה . $ -0.0004510344.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJoule ל USDהיה $ -0.0005679435.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Jouleל USDהיה $ -0.0025376776195546815.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000291479526607333-6.33%
30 ימים$ -0.0004510344-10.47%
60 ימים$ -0.0005679435-13.18%
90 ימים$ -0.0025376776195546815-37.07%

מה זהJoule (JOULE)

Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.

Jouleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Joule (JOULE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Joule (JOULE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Joule.

בדוק את Joule תחזית המחיר עכשיו‏!

JOULE למטבעות מקומיים

Joule (JOULE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Joule (JOULE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JOULE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Joule (JOULE)

כמה שווה Joule (JOULE) היום?
החי JOULEהמחיר ב USD הוא 0.00430639 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JOULE ל USD?
המחיר הנוכחי של JOULE ל USD הוא $ 0.00430639. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Joule?
שווי השוק של JOULE הוא $ 3.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JOULE?
ההיצע במחזור של JOULE הוא 709.11M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JOULE?
‏‏JOULE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.067035 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JOULE?
JOULE ‏‏רשם מחירATL של 0.00381682 USD.
מהו נפח המסחר של JOULE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JOULE הוא -- USD.
האם JOULE יעלה השנה?
JOULE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JOULE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:34:07 (UTC+8)

Joule (JOULE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.