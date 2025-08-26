Joule (JOULE) מידע על מחיר (USD)

Joule (JOULE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00430639. במהלך 24 השעות האחרונות, JOULE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00430655 לבין שיא של $ 0.00462746, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOULEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.067035, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00381682.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOULE השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Joule (JOULE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Joule הוא $ 3.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOULE הוא 709.11M, עם היצע כולל של 715073435.7866049. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.09M.