Jonah (JONAH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001817. במהלך 24 השעות האחרונות, JONAH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001788 לבין שיא של $ 0.00002058, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JONAHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00230645, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001086.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JONAH השתנה ב +0.90% במהלך השעה האחרונה, -11.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Jonah הוא $ 18.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JONAH הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998299.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.17K.