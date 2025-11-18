JOKE מחיר היום

מחיר JOKE (JOKE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00881758, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JOKE ל USD הוא $ 0.00881758 לכל JOKE.

JOKE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,408,789, עם היצע במחזור של 500.00M JOKE. ב‑24 השעות האחרונות, JOKE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01210796, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00843962.

ביצועים לטווח קצר, JOKE נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

JOKE (JOKE) מידע שוק

שווי שוק $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

