John McAIfee (MCAIFEE) מידע על מחיר (USD)

John McAIfee (MCAIFEE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MCAIFEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCAIFEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00723635, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

John McAIfee (MCAIFEE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של John McAIfee הוא $ 15.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCAIFEE הוא 999.04M, עם היצע כולל של 999035092.445744. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.81K.