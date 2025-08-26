עוד על JINX

JINX מחיר (JINX)

JINX (JINX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:43:39 (UTC+8)

JINX (JINX) מידע על מחיר (USD)

JINX (JINX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JINX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JINXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00288201, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JINX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

$ 26.43K
$ 26.43K$ 26.43K

$ 26.43K
$ 26.43K$ 26.43K

789.89M
789.89M 789.89M

789,890,795.4375496
789,890,795.4375496 789,890,795.4375496

שווי השוק הנוכחי של JINX הוא $ 26.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JINX הוא 789.89M, עם היצע כולל של 789890795.4375496. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.43K.

במהלך היום, השינוי במחיר של JINXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJINX ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJINX ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של JINXל USDהיה $ 0.

הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+5.33%
60 ימים$ 0+17.21%
90 ימים$ 0--

מה זהJINX (JINX)

Jinx is a Solana-based meme token centered around daily artworks by an established artist in the Solana ecosystem. Created two months ago, Jinx captured community interest through a blend of humor, art, and meme culture. Known for its resilience, solidifying a strong, battle-tested community that continues to grow. Each day, the artist releases a few unique artworks, fostering a sense of collectibility and engagement among holders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

האתר הרשמי

כמה יהיה JINX (JINX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JINX (JINX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JINX.

בדוק את JINX תחזית המחיר עכשיו‏!

JINX למטבעות מקומיים

הבנת הטוקנומיקה של JINX (JINX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JINX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

כמה שווה JINX (JINX) היום?
החי JINXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JINX ל USD?
המחיר הנוכחי של JINX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של JINX?
שווי השוק של JINX הוא $ 26.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JINX?
ההיצע במחזור של JINX הוא 789.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JINX?
‏‏JINX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00288201 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JINX?
JINX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JINX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JINX הוא -- USD.
האם JINX יעלה השנה?
JINX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JINX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:43:39 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.