JINX (JINX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00288201$ 0.00288201 $ 0.00288201 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +7.51% שינוי מחיר (7D) +7.51%

JINX (JINX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JINX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JINXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00288201, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JINX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JINX (JINX) מידע שוק

שווי שוק $ 26.43K$ 26.43K $ 26.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.43K$ 26.43K $ 26.43K אספקת מחזור 789.89M 789.89M 789.89M אספקה כוללת 789,890,795.4375496 789,890,795.4375496 789,890,795.4375496

שווי השוק הנוכחי של JINX הוא $ 26.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JINX הוא 789.89M, עם היצע כולל של 789890795.4375496. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.43K.