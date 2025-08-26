Jester (JEST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4.29 $ 4.29 $ 4.29 24 שעות נמוך $ 4.64 $ 4.64 $ 4.64 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4.29$ 4.29 $ 4.29 גבוה 24 שעות $ 4.64$ 4.64 $ 4.64 שיא כל הזמנים $ 15.79$ 15.79 $ 15.79 המחיר הנמוך ביותר $ 0.552133$ 0.552133 $ 0.552133 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -2.33% שינוי מחיר (7D) -1.37% שינוי מחיר (7D) -1.37%

Jester (JEST) המחיר בזמן אמת של הוא $4.43. במהלך 24 השעות האחרונות, JEST נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.29 לבין שיא של $ 4.64, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JESTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.552133.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JEST השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -2.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jester (JEST) מידע שוק

שווי שוק $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M אספקת מחזור 995.00K 995.00K 995.00K אספקה כוללת 995,000.0 995,000.0 995,000.0

שווי השוק הנוכחי של Jester הוא $ 4.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JEST הוא 995.00K, עם היצע כולל של 995000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.40M.