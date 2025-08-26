Javsphere (JAV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 
24 שעות נמוך $ 0.00513727
גבוה 24 שעות $ 0.00562714
שיא כל הזמנים $ 0.405124
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00513751
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.36%
שינוי מחיר (1D) -8.39%
שינוי מחיר (7D) -6.27%

Javsphere (JAV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00514379. במהלך 24 השעות האחרונות, JAV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00513727 לבין שיא של $ 0.00562714, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JAVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.405124, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00513751.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JAV השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -8.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Javsphere (JAV) מידע שוק

שווי שוק $ 1.41M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.14M
אספקת מחזור 273.72M
אספקה כוללת 806,528,426.0

שווי השוק הנוכחי של Javsphere הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JAV הוא 273.72M, עם היצע כולל של 806528426.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.14M.