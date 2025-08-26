עוד על JAV

Javsphere סֵמֶל

Javsphere מחיר (JAV)

לא רשום

1 JAV ל USDמחיר חי:

$0.00513727
$0.00513727
-8.50%1D
mexc
USD
Javsphere (JAV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:33:39 (UTC+8)

Javsphere (JAV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.36%

-8.39%

-6.27%

-6.27%

Javsphere (JAV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00514379. במהלך 24 השעות האחרונות, JAV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00513727 לבין שיא של $ 0.00562714, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JAVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.405124, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00513751.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JAV השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -8.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Javsphere (JAV) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Javsphere הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JAV הוא 273.72M, עם היצע כולל של 806528426.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.14M.

Javsphere (JAV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Javsphereל USDהיה $ -0.000471479592176062.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJavsphere ל USDהיה . $ -0.0016760417.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJavsphere ל USDהיה $ -0.0029932187.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Javsphereל USDהיה $ -0.005765769839374238.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000471479592176062-8.39%
30 ימים$ -0.0016760417-32.58%
60 ימים$ -0.0029932187-58.19%
90 ימים$ -0.005765769839374238-52.85%

מה זהJavsphere (JAV)

This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider.

Javsphere (JAV) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Javsphereתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Javsphere (JAV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Javsphere (JAV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Javsphere.

בדוק את Javsphere תחזית המחיר עכשיו‏!

JAV למטבעות מקומיים

Javsphere (JAV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Javsphere (JAV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JAV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Javsphere (JAV)

כמה שווה Javsphere (JAV) היום?
החי JAVהמחיר ב USD הוא 0.00514379 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JAV ל USD?
המחיר הנוכחי של JAV ל USD הוא $ 0.00514379. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Javsphere?
שווי השוק של JAV הוא $ 1.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JAV?
ההיצע במחזור של JAV הוא 273.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JAV?
‏‏JAV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.405124 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JAV?
JAV ‏‏רשם מחירATL של 0.00513751 USD.
מהו נפח המסחר של JAV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JAV הוא -- USD.
האם JAV יעלה השנה?
JAV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JAV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:33:39 (UTC+8)

Javsphere (JAV) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.