Jackal Protocol (JKL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.038399 24 שעות נמוך $ 0.04319926 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.087 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02226129 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -10.25% שינוי מחיר (7D) -3.15%

Jackal Protocol (JKL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03869323. במהלך 24 השעות האחרונות, JKL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.038399 לבין שיא של $ 0.04319926, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JKLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.087, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02226129.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JKL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jackal Protocol (JKL) מידע שוק

שווי שוק $ 4.65M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.55M אספקת מחזור 120.29M אספקה כוללת 169,405,954.387338

שווי השוק הנוכחי של Jackal Protocol הוא $ 4.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JKL הוא 120.29M, עם היצע כולל של 169405954.387338. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.55M.