IQ50 (IQ50) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.04% שינוי מחיר (1D) -9.26% שינוי מחיר (7D) +0.41% שינוי מחיר (7D) +0.41%

IQ50 (IQ50) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IQ50 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IQ50השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IQ50 השתנה ב -1.04% במהלך השעה האחרונה, -9.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IQ50 (IQ50) מידע שוק

שווי שוק $ 550.31K$ 550.31K $ 550.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 550.31K$ 550.31K $ 550.31K אספקת מחזור 504.62B 504.62B 504.62B אספקה כוללת 504,615,513,119.8262 504,615,513,119.8262 504,615,513,119.8262

שווי השוק הנוכחי של IQ50 הוא $ 550.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IQ50 הוא 504.62B, עם היצע כולל של 504615513119.8262. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 550.31K.