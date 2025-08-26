Instadapp USDC (IUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 שעות נמוך $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 גבוה 24 שעות $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 שיא כל הזמנים $ 10.63$ 10.63 $ 10.63 המחיר הנמוך ביותר $ 0.95603$ 0.95603 $ 0.95603 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.02%

Instadapp USDC (IUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.19. במהלך 24 השעות האחרונות, IUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.18 לבין שיא של $ 1.19, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.95603.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IUSDC השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Instadapp USDC (IUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K אספקת מחזור 4.27K 4.27K 4.27K אספקה כוללת 4,271.377189 4,271.377189 4,271.377189

שווי השוק הנוכחי של Instadapp USDC הוא $ 5.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IUSDC הוא 4.27K, עם היצע כולל של 4271.377189. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.06K.