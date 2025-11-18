infraX מחיר היום

מחיר infraX (INFRA) בזמן אמת היום הוא $ 0.39495, עם שינוי של 1.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INFRA ל USD הוא $ 0.39495 לכל INFRA.

infraX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 394,488, עם היצע במחזור של 1.00M INFRA. ב‑24 השעות האחרונות, INFRA סחר בין $ 0.372424 (נמוך) ל $ 0.405526 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 45.71, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.327661.

ביצועים לטווח קצר, INFRA נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו -15.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

infraX (INFRA) מידע שוק

שווי שוק $ 394.49K$ 394.49K $ 394.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 394.49K$ 394.49K $ 394.49K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של infraX הוא $ 394.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INFRA הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 394.49K.