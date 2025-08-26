Indi (INDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00342112 $ 0.00342112 $ 0.00342112 24 שעות נמוך $ 0.00414064 $ 0.00414064 $ 0.00414064 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00342112$ 0.00342112 $ 0.00342112 גבוה 24 שעות $ 0.00414064$ 0.00414064 $ 0.00414064 שיא כל הזמנים $ 0.065643$ 0.065643 $ 0.065643 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00342112$ 0.00342112 $ 0.00342112 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -14.80% שינוי מחיר (7D) -30.92% שינוי מחיר (7D) -30.92%

Indi (INDI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00345907. במהלך 24 השעות האחרונות, INDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00342112 לבין שיא של $ 0.00414064, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.065643, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00342112.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INDI השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -14.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Indi (INDI) מידע שוק

שווי שוק $ 278.48K$ 278.48K $ 278.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 278.48K$ 278.48K $ 278.48K אספקת מחזור 80.50M 80.50M 80.50M אספקה כוללת 80,500,000.0 80,500,000.0 80,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Indi הוא $ 278.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INDI הוא 80.50M, עם היצע כולל של 80500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 278.48K.