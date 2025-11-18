Index Token מחיר היום

מחיר Index Token (IT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IT ל USD הוא -- לכל IT.

Index Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,043.68, עם היצע במחזור של 10.00B IT. ב‑24 השעות האחרונות, IT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IT נע ב -- בשעה האחרונה ו -7.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Index Token (IT) מידע שוק

שווי שוק $ 8.04K$ 8.04K $ 8.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.04K$ 8.04K $ 8.04K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Index Token הוא $ 8.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IT הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.04K.