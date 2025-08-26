עוד על IETH

IETH מידע על מחיר

IETH אתר רשמי

IETH טוקניומיקה

IETH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

iETH v1 סֵמֶל

iETH v1 מחיר (IETH)

לא רשום

1 IETH ל USDמחיר חי:

$5,236
$5,236$5,236
-6.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
iETH v1 (IETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:14:14 (UTC+8)

iETH v1 (IETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 5,114.96
$ 5,114.96$ 5,114.96
24 שעות נמוך
$ 5,627.49
$ 5,627.49$ 5,627.49
גבוה 24 שעות

$ 5,114.96
$ 5,114.96$ 5,114.96

$ 5,627.49
$ 5,627.49$ 5,627.49

$ 5,842.33
$ 5,842.33$ 5,842.33

$ 912.97
$ 912.97$ 912.97

+1.97%

-6.78%

+2.04%

+2.04%

iETH v1 (IETH) המחיר בזמן אמת של הוא $5,236. במהלך 24 השעות האחרונות, IETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,114.96 לבין שיא של $ 5,627.49, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,842.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 912.97.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IETH השתנה ב +1.97% במהלך השעה האחרונה, -6.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

iETH v1 (IETH) מידע שוק

$ 357.77K
$ 357.77K$ 357.77K

--
----

$ 357.77K
$ 357.77K$ 357.77K

68.33
68.33 68.33

68.32791752674886
68.32791752674886 68.32791752674886

שווי השוק הנוכחי של iETH v1 הוא $ 357.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IETH הוא 68.33, עם היצע כולל של 68.32791752674886. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 357.77K.

iETH v1 (IETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של iETH v1ל USDהיה $ -379.745818844285.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלiETH v1 ל USDהיה . $ +946.2331648000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלiETH v1 ל USDהיה $ +4,431.6367788000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של iETH v1ל USDהיה $ +2,148.2169281364863.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -379.745818844285-6.78%
30 ימים$ +946.2331648000+18.07%
60 ימים$ +4,431.6367788000+84.64%
90 ימים$ +2,148.2169281364863+69.57%

מה זהiETH v1 (IETH)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

iETH v1 (IETH) משאב

האתר הרשמי

iETH v1תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה iETH v1 (IETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות iETH v1 (IETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור iETH v1.

בדוק את iETH v1 תחזית המחיר עכשיו‏!

IETH למטבעות מקומיים

iETH v1 (IETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של iETH v1 (IETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על iETH v1 (IETH)

כמה שווה iETH v1 (IETH) היום?
החי IETHהמחיר ב USD הוא 5,236.0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IETH ל USD?
המחיר הנוכחי של IETH ל USD הוא $ 5,236.0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של iETH v1?
שווי השוק של IETH הוא $ 357.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IETH?
ההיצע במחזור של IETH הוא 68.33 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IETH?
‏‏IETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,842.33 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IETH?
IETH ‏‏רשם מחירATL של 912.97 USD.
מהו נפח המסחר של IETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IETH הוא -- USD.
האם IETH יעלה השנה?
IETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:14:14 (UTC+8)

iETH v1 (IETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.