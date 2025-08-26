iETH v1 (IETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5,114.96 $ 5,114.96 $ 5,114.96 24 שעות נמוך $ 5,627.49 $ 5,627.49 $ 5,627.49 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5,114.96$ 5,114.96 $ 5,114.96 גבוה 24 שעות $ 5,627.49$ 5,627.49 $ 5,627.49 שיא כל הזמנים $ 5,842.33$ 5,842.33 $ 5,842.33 המחיר הנמוך ביותר $ 912.97$ 912.97 $ 912.97 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.97% שינוי מחיר (1D) -6.78% שינוי מחיר (7D) +2.04% שינוי מחיר (7D) +2.04%

iETH v1 (IETH) המחיר בזמן אמת של הוא $5,236. במהלך 24 השעות האחרונות, IETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,114.96 לבין שיא של $ 5,627.49, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,842.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 912.97.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IETH השתנה ב +1.97% במהלך השעה האחרונה, -6.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

iETH v1 (IETH) מידע שוק

שווי שוק $ 357.77K$ 357.77K $ 357.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 357.77K$ 357.77K $ 357.77K אספקת מחזור 68.33 68.33 68.33 אספקה כוללת 68.32791752674886 68.32791752674886 68.32791752674886

שווי השוק הנוכחי של iETH v1 הוא $ 357.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IETH הוא 68.33, עם היצע כולל של 68.32791752674886. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 357.77K.