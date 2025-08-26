ICHI (ICHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.419398 24 שעות נמוך $ 0.456322 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 143.93 המחיר הנמוך ביותר $ 0.247096 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22% שינוי מחיר (1D) -7.51% שינוי מחיר (7D) -1.30%

ICHI (ICHI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.420748. במהלך 24 השעות האחרונות, ICHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.419398 לבין שיא של $ 0.456322, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 143.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.247096.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICHI השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -7.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ICHI (ICHI) מידע שוק

שווי שוק $ 3.94M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.21M אספקת מחזור 9.37M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ICHI הוא $ 3.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICHI הוא 9.37M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.21M.