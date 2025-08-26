Hyperwave HLP (HWHLP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 24 שעות נמוך $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 גבוה 24 שעות $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 שיא כל הזמנים $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 המחיר הנמוך ביותר $ 0.967762$ 0.967762 $ 0.967762 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -0.17% שינוי מחיר (7D) -0.17% שינוי מחיר (7D) -0.17%

Hyperwave HLP (HWHLP) המחיר בזמן אמת של הוא $1.019. במהלך 24 השעות האחרונות, HWHLP נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.015 לבין שיא של $ 1.022, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HWHLPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.045, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.967762.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HWHLP השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) מידע שוק

שווי שוק $ 18.86M$ 18.86M $ 18.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.86M$ 18.86M $ 18.86M אספקת מחזור 18.52M 18.52M 18.52M אספקה כוללת 18,515,313.309761 18,515,313.309761 18,515,313.309761

שווי השוק הנוכחי של Hyperwave HLP הוא $ 18.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HWHLP הוא 18.52M, עם היצע כולל של 18515313.309761. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.86M.