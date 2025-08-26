עוד על HWHLP

Hyperwave HLP סֵמֶל

Hyperwave HLP מחיר (HWHLP)

לא רשום

1 HWHLP ל USDמחיר חי:

-0.10%1D
Hyperwave HLP (HWHLP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:31:36 (UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.05%

-0.17%

-0.17%

-0.17%

Hyperwave HLP (HWHLP) המחיר בזמן אמת של הוא $1.019. במהלך 24 השעות האחרונות, HWHLP נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.015 לבין שיא של $ 1.022, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HWHLPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.045, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.967762.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HWHLP השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Hyperwave HLP הוא $ 18.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HWHLP הוא 18.52M, עם היצע כולל של 18515313.309761. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.86M.

Hyperwave HLP (HWHLP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hyperwave HLPל USDהיה $ -0.001760970091775.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHyperwave HLP ל USDהיה . $ +0.0044819696.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHyperwave HLP ל USDהיה $ +0.0218775224.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hyperwave HLPל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001760970091775-0.17%
30 ימים$ +0.0044819696+0.44%
60 ימים$ +0.0218775224+2.15%
90 ימים$ 0--

מה זהHyperwave HLP (HWHLP)

Hyperwave HLP (HWHLP) משאב

האתר הרשמי

Hyperwave HLPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hyperwave HLP (HWHLP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hyperwave HLP (HWHLP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hyperwave HLP.

בדוק את Hyperwave HLP תחזית המחיר עכשיו‏!

HWHLP למטבעות מקומיים

Hyperwave HLP (HWHLP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hyperwave HLP (HWHLP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HWHLP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hyperwave HLP (HWHLP)

כמה שווה Hyperwave HLP (HWHLP) היום?
החי HWHLPהמחיר ב USD הוא 1.019 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HWHLP ל USD?
המחיר הנוכחי של HWHLP ל USD הוא $ 1.019. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hyperwave HLP?
שווי השוק של HWHLP הוא $ 18.86M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HWHLP?
ההיצע במחזור של HWHLP הוא 18.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HWHLP?
‏‏HWHLP השיג מחיר שיא (ATH) של 1.045 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HWHLP?
HWHLP ‏‏רשם מחירATL של 0.967762 USD.
מהו נפח המסחר של HWHLP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HWHLP הוא -- USD.
האם HWHLP יעלה השנה?
HWHLP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HWHLP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Hyperwave HLP (HWHLP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

