Hyperstable (PEG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00985281 $ 0.00985281 $ 0.00985281 24 שעות נמוך $ 0.01108686 $ 0.01108686 $ 0.01108686 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00985281$ 0.00985281 $ 0.00985281 גבוה 24 שעות $ 0.01108686$ 0.01108686 $ 0.01108686 שיא כל הזמנים $ 0.04183107$ 0.04183107 $ 0.04183107 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00968648$ 0.00968648 $ 0.00968648 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.31% שינוי מחיר (1D) -8.04% שינוי מחיר (7D) -9.34% שינוי מחיר (7D) -9.34%

Hyperstable (PEG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0098485. במהלך 24 השעות האחרונות, PEG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00985281 לבין שיא של $ 0.01108686, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04183107, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00968648.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEG השתנה ב -1.31% במהלך השעה האחרונה, -8.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hyperstable (PEG) מידע שוק

שווי שוק $ 280.11K$ 280.11K $ 280.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M אספקת מחזור 28.44M 28.44M 28.44M אספקה כוללת 500,510,972.0 500,510,972.0 500,510,972.0

שווי השוק הנוכחי של Hyperstable הוא $ 280.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEG הוא 28.44M, עם היצע כולל של 500510972.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.93M.