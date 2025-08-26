עוד על PEG

Hyperstable

Hyperstable מחיר (PEG)

לא רשום

1 PEG ל USD מחיר חי:

$0.0098485
$0.0098485$0.0098485
-8.00% 1D
USD
Hyperstable (PEG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:59:47 (UTC+8)

Hyperstable (PEG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00985281
$ 0.00985281$ 0.00985281
24 שעות נמוך
$ 0.01108686
$ 0.01108686$ 0.01108686
גבוה 24 שעות

$ 0.00985281
$ 0.00985281$ 0.00985281

$ 0.01108686
$ 0.01108686$ 0.01108686

$ 0.04183107
$ 0.04183107$ 0.04183107

$ 0.00968648
$ 0.00968648$ 0.00968648

-1.31%

-8.04%

-9.34%

-9.34%

Hyperstable (PEG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0098485. במהלך 24 השעות האחרונות, PEG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00985281 לבין שיא של $ 0.01108686, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04183107, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00968648.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEG השתנה ב -1.31% במהלך השעה האחרונה, -8.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hyperstable (PEG) מידע שוק

$ 280.11K
$ 280.11K$ 280.11K

--
----

$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M

28.44M
28.44M 28.44M

500,510,972.0
500,510,972.0 500,510,972.0

שווי השוק הנוכחי של Hyperstable הוא $ 280.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEG הוא 28.44M, עם היצע כולל של 500510972.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.93M.

Hyperstable (PEG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hyperstableל USDהיה $ -0.000861407196863413.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHyperstable ל USDהיה . $ -0.0026626670.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHyperstable ל USDהיה $ -0.0046273374.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hyperstableל USDהיה $ -0.02316650928635923.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000861407196863413-8.04%
30 ימים$ -0.0026626670-27.03%
60 ימים$ -0.0046273374-46.98%
90 ימים$ -0.02316650928635923-70.16%

מה זה Hyperstable (PEG)

Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases.

Hyperstable (PEG) משאב

האתר הרשמי

Hyperstable תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hyperstable (PEG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hyperstable (PEG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hyperstable.

בדוק את Hyperstable תחזית המחיר עכשיו‏!

PEG למטבעות מקומיים

Hyperstable (PEG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hyperstable (PEG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hyperstable (PEG)

כמה שווה Hyperstable (PEG) היום?
החי PEGהמחיר ב USD הוא 0.0098485 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEG ל USD?
המחיר הנוכחי של PEG ל USD הוא $ 0.0098485. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hyperstable?
שווי השוק של PEG הוא $ 280.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEG?
ההיצע במחזור של PEG הוא 28.44M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEG?
‏‏PEG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04183107 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEG?
PEG ‏‏רשם מחירATL של 0.00968648 USD.
מהו נפח המסחר של PEG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEG הוא -- USD.
האם PEG יעלה השנה?
PEG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:59:47 (UTC+8)

