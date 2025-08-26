HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00002279 $ 0.00002279 $ 0.00002279 24 שעות נמוך $ 0.0000245 $ 0.0000245 $ 0.0000245 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00002279$ 0.00002279 $ 0.00002279 גבוה 24 שעות $ 0.0000245$ 0.0000245 $ 0.0000245 שיא כל הזמנים $ 0.00385002$ 0.00385002 $ 0.00385002 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001834$ 0.00001834 $ 0.00001834 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.42% שינוי מחיר (7D) +1.18% שינוי מחיר (7D) +1.18%

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002419. במהלך 24 השעות האחרונות, HYPR∞ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002279 לבין שיא של $ 0.0000245, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HYPR∞השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00385002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001834.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HYPR∞ השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) מידע שוק

שווי שוק $ 24.16K$ 24.16K $ 24.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.16K$ 24.16K $ 24.16K אספקת מחזור 998.78M 998.78M 998.78M אספקה כוללת 998,781,577.18827 998,781,577.18827 998,781,577.18827

שווי השוק הנוכחי של HYPERBOREAL INFINITY הוא $ 24.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HYPR∞ הוא 998.78M, עם היצע כולל של 998781577.18827. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.16K.