HYPERBOREAL INFINITY מחיר (HYPR∞)

לא רשום

1 HYPR∞ ל USDמחיר חי:

--
----
+3.80%1D
HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:39:08 (UTC+8)

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00002279
$ 0.00002279$ 0.00002279
24 שעות נמוך
$ 0.0000245
$ 0.0000245$ 0.0000245
גבוה 24 שעות

$ 0.00002279
$ 0.00002279$ 0.00002279

$ 0.0000245
$ 0.0000245$ 0.0000245

$ 0.00385002
$ 0.00385002$ 0.00385002

$ 0.00001834
$ 0.00001834$ 0.00001834

-0.00%

-0.42%

+1.18%

+1.18%

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002419. במהלך 24 השעות האחרונות, HYPR∞ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002279 לבין שיא של $ 0.0000245, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HYPR∞השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00385002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001834.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HYPR∞ השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) מידע שוק

$ 24.16K
$ 24.16K$ 24.16K

--
----

$ 24.16K
$ 24.16K$ 24.16K

998.78M
998.78M 998.78M

998,781,577.18827
998,781,577.18827 998,781,577.18827

שווי השוק הנוכחי של HYPERBOREAL INFINITY הוא $ 24.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HYPR∞ הוא 998.78M, עם היצע כולל של 998781577.18827. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.16K.

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של HYPERBOREAL INFINITYל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHYPERBOREAL INFINITY ל USDהיה . $ +0.0000010248.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHYPERBOREAL INFINITY ל USDהיה $ +0.0000009157.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של HYPERBOREAL INFINITYל USDהיה $ -0.00000001906836258913.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.42%
30 ימים$ +0.0000010248+4.24%
60 ימים$ +0.0000009157+3.79%
90 ימים$ -0.00000001906836258913-0.07%

מה זהHYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞)

Using large language models (LLMs) to design amino acid chains that could lead to the creation of proteins promoting longevity? By training LLMs on vast datasets of protein structures, functions, and interactions, we could uncover novel proteins with the potential to slow aging, repair cells, or enhance resilience to age-related diseases. This approach leverages cutting-edge AI to revolutionize how we understand and engineer proteins for extending human healthspan.

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) משאב

האתר הרשמי

HYPERBOREAL INFINITYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HYPERBOREAL INFINITY.

בדוק את HYPERBOREAL INFINITY תחזית המחיר עכשיו‏!

HYPR∞ למטבעות מקומיים

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HYPR∞ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞)

כמה שווה HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) היום?
החי HYPR∞המחיר ב USD הוא 0.00002419 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HYPR∞ ל USD?
המחיר הנוכחי של HYPR∞ ל USD הוא $ 0.00002419. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HYPERBOREAL INFINITY?
שווי השוק של HYPR∞ הוא $ 24.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HYPR∞?
ההיצע במחזור של HYPR∞ הוא 998.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HYPR∞?
‏‏HYPR∞ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00385002 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HYPR∞?
HYPR∞ ‏‏רשם מחירATL של 0.00001834 USD.
מהו נפח המסחר של HYPR∞?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HYPR∞ הוא -- USD.
האם HYPR∞ יעלה השנה?
HYPR∞ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HYPR∞ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:39:08 (UTC+8)

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

