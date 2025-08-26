HXRO (HXRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00102635 גבוה 24 שעות $ 0.00102635 שיא כל הזמנים $ 0.800981 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.15% שינוי מחיר (1D) -8.59% שינוי מחיר (7D) -1.05%

HXRO (HXRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HXRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00102635, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HXROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.800981, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HXRO השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -8.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HXRO (HXRO) מידע שוק

שווי שוק $ 573.51K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 924.45K אספקת מחזור 620.39M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HXRO הוא $ 573.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HXRO הוא 620.39M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 924.45K.