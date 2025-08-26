Hush (HUSH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03050262 $ 0.03050262 $ 0.03050262 24 שעות נמוך $ 0.03056235 $ 0.03056235 $ 0.03056235 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03050262$ 0.03050262 $ 0.03050262 גבוה 24 שעות $ 0.03056235$ 0.03056235 $ 0.03056235 שיא כל הזמנים $ 17.89$ 17.89 $ 17.89 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) +26.15% שינוי מחיר (7D) +26.15%

Hush (HUSH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03051744. במהלך 24 השעות האחרונות, HUSH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03050262 לבין שיא של $ 0.03056235, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUSHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.89, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUSH השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hush (HUSH) מידע שוק

שווי שוק $ 492.10K$ 492.10K $ 492.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 492.12K$ 492.12K $ 492.12K אספקת מחזור 16.13M 16.13M 16.13M אספקה כוללת 16,125,856.0 16,125,856.0 16,125,856.0

שווי השוק הנוכחי של Hush הוא $ 492.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUSH הוא 16.13M, עם היצע כולל של 16125856.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 492.12K.