Hush סֵמֶל

Hush מחיר (HUSH)

לא רשום

1 HUSH ל USDמחיר חי:

$0.03051744
$0.03051744$0.03051744
0.00%1D
USD
Hush (HUSH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:13:31 (UTC+8)

Hush (HUSH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03050262
$ 0.03050262$ 0.03050262
24 שעות נמוך
$ 0.03056235
$ 0.03056235$ 0.03056235
גבוה 24 שעות

$ 0.03050262
$ 0.03050262$ 0.03050262

$ 0.03056235
$ 0.03056235$ 0.03056235

$ 17.89
$ 17.89$ 17.89

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+0.04%

+26.15%

+26.15%

Hush (HUSH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03051744. במהלך 24 השעות האחרונות, HUSH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03050262 לבין שיא של $ 0.03056235, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUSHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.89, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUSH השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hush (HUSH) מידע שוק

$ 492.10K
$ 492.10K$ 492.10K

--
----

$ 492.12K
$ 492.12K$ 492.12K

16.13M
16.13M 16.13M

16,125,856.0
16,125,856.0 16,125,856.0

שווי השוק הנוכחי של Hush הוא $ 492.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUSH הוא 16.13M, עם היצע כולל של 16125856.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 492.12K.

Hush (HUSH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hushל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHush ל USDהיה . $ +0.0074238403.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHush ל USDהיה $ +0.0183213831.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hushל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.04%
30 ימים$ +0.0074238403+24.33%
60 ימים$ +0.0183213831+60.04%
90 ימים$ 0--

מה זהHush (HUSH)

Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks.

Hush (HUSH) משאב

האתר הרשמי

Hushתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hush (HUSH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hush (HUSH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hush.

בדוק את Hush תחזית המחיר עכשיו‏!

HUSH למטבעות מקומיים

Hush (HUSH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hush (HUSH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HUSH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hush (HUSH)

כמה שווה Hush (HUSH) היום?
החי HUSHהמחיר ב USD הוא 0.03051744 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HUSH ל USD?
המחיר הנוכחי של HUSH ל USD הוא $ 0.03051744. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hush?
שווי השוק של HUSH הוא $ 492.10K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HUSH?
ההיצע במחזור של HUSH הוא 16.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HUSH?
‏‏HUSH השיג מחיר שיא (ATH) של 17.89 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HUSH?
HUSH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HUSH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HUSH הוא -- USD.
האם HUSH יעלה השנה?
HUSH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HUSH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:13:31 (UTC+8)

