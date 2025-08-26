HUSD (HUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02891561 $ 0.02891561 $ 0.02891561 24 שעות נמוך $ 0.02952594 $ 0.02952594 $ 0.02952594 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02891561$ 0.02891561 $ 0.02891561 גבוה 24 שעות $ 0.02952594$ 0.02952594 $ 0.02952594 שיא כל הזמנים $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01822305$ 0.01822305 $ 0.01822305 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.92% שינוי מחיר (1D) -0.60% שינוי מחיר (7D) +0.65% שינוי מחיר (7D) +0.65%

HUSD (HUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02934753. במהלך 24 השעות האחרונות, HUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02891561 לבין שיא של $ 0.02952594, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01822305.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUSD השתנה ב +0.92% במהלך השעה האחרונה, -0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HUSD (HUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 5.51M$ 5.51M $ 5.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.51M$ 5.51M $ 5.51M אספקת מחזור 187.82M 187.82M 187.82M אספקה כוללת 187,817,004.8973786 187,817,004.8973786 187,817,004.8973786

שווי השוק הנוכחי של HUSD הוא $ 5.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUSD הוא 187.82M, עם היצע כולל של 187817004.8973786. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.51M.