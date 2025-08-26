עוד על HBB

Hubble סֵמֶל

Hubble מחיר (HBB)

לא רשום

1 HBB ל USDמחיר חי:

$0.00785466
$0.00785466$0.00785466
-2.90%1D
USD
Hubble (HBB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:59:18 (UTC+8)

Hubble (HBB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00784478
$ 0.00784478$ 0.00784478
24 שעות נמוך
$ 0.00821131
$ 0.00821131$ 0.00821131
גבוה 24 שעות

$ 0.00784478
$ 0.00784478$ 0.00784478

$ 0.00821131
$ 0.00821131$ 0.00821131

$ 5.12
$ 5.12$ 5.12

$ 0.0049157
$ 0.0049157$ 0.0049157

-0.26%

-2.98%

+0.48%

+0.48%

Hubble (HBB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00785466. במהלך 24 השעות האחרונות, HBB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00784478 לבין שיא של $ 0.00821131, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HBBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0049157.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HBB השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -2.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hubble (HBB) מידע שוק

$ 536.43K
$ 536.43K$ 536.43K

--
----

$ 785.47K
$ 785.47K$ 785.47K

68.29M
68.29M 68.29M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hubble הוא $ 536.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HBB הוא 68.29M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 785.47K.

Hubble (HBB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hubbleל USDהיה $ -0.000241734803808777.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHubble ל USDהיה . $ +0.0034446202.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHubble ל USDהיה $ +0.0013624064.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hubbleל USDהיה $ +0.002216576491586183.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000241734803808777-2.98%
30 ימים$ +0.0034446202+43.85%
60 ימים$ +0.0013624064+17.35%
90 ימים$ +0.002216576491586183+39.31%

מה זהHubble (HBB)

Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Hubble (HBB) משאב

האתר הרשמי

Hubbleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hubble (HBB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hubble (HBB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hubble.

בדוק את Hubble תחזית המחיר עכשיו‏!

HBB למטבעות מקומיים

Hubble (HBB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hubble (HBB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HBB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hubble (HBB)

כמה שווה Hubble (HBB) היום?
החי HBBהמחיר ב USD הוא 0.00785466 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HBB ל USD?
המחיר הנוכחי של HBB ל USD הוא $ 0.00785466. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hubble?
שווי השוק של HBB הוא $ 536.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HBB?
ההיצע במחזור של HBB הוא 68.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HBB?
‏‏HBB השיג מחיר שיא (ATH) של 5.12 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HBB?
HBB ‏‏רשם מחירATL של 0.0049157 USD.
מהו נפח המסחר של HBB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HBB הוא -- USD.
האם HBB יעלה השנה?
HBB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HBB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:59:18 (UTC+8)

