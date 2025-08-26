Hubble (HBB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00784478 $ 0.00784478 $ 0.00784478 24 שעות נמוך $ 0.00821131 $ 0.00821131 $ 0.00821131 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00784478$ 0.00784478 $ 0.00784478 גבוה 24 שעות $ 0.00821131$ 0.00821131 $ 0.00821131 שיא כל הזמנים $ 5.12$ 5.12 $ 5.12 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0049157$ 0.0049157 $ 0.0049157 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -2.98% שינוי מחיר (7D) +0.48% שינוי מחיר (7D) +0.48%

Hubble (HBB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00785466. במהלך 24 השעות האחרונות, HBB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00784478 לבין שיא של $ 0.00821131, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HBBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0049157.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HBB השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -2.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hubble (HBB) מידע שוק

שווי שוק $ 536.43K$ 536.43K $ 536.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 785.47K$ 785.47K $ 785.47K אספקת מחזור 68.29M 68.29M 68.29M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hubble הוא $ 536.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HBB הוא 68.29M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 785.47K.