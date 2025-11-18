HotKeySwap מחיר היום

מחיר HotKeySwap (HOTKEY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00198555, עם שינוי של 4.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOTKEY ל USD הוא $ 0.00198555 לכל HOTKEY.

HotKeySwap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 189,394, עם היצע במחזור של 95.00M HOTKEY. ב‑24 השעות האחרונות, HOTKEY סחר בין $ 0.00193088 (נמוך) ל $ 0.00208563 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.581112, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00173695.

ביצועים לטווח קצר, HOTKEY נע ב +0.30% בשעה האחרונה ו -23.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HotKeySwap (HOTKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 189.39K$ 189.39K $ 189.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 189.39K$ 189.39K $ 189.39K אספקת מחזור 95.00M 95.00M 95.00M אספקה כוללת 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HotKeySwap הוא $ 189.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOTKEY הוא 95.00M, עם היצע כולל של 95000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 189.39K.