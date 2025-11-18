Hot Cherry מחיר היום

מחיר Hot Cherry (CHERRY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 30.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHERRY ל USD הוא -- לכל CHERRY.

Hot Cherry כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 382,350, עם היצע במחזור של 100.00B CHERRY. ב‑24 השעות האחרונות, CHERRY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHERRY נע ב +0.51% בשעה האחרונה ו -58.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hot Cherry (CHERRY) מידע שוק

שווי שוק $ 382.35K$ 382.35K $ 382.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 382.35K$ 382.35K $ 382.35K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

