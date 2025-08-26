עוד על EARN

HOLD מחיר (EARN)

1 EARN ל USD מחיר חי:

$0.00189622
$0.00189622
-10.10%1D
HOLD (EARN) טבלת מחירים חיה
HOLD (EARN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0018824
24 שעות נמוך
$ 0.00215221
גבוה 24 שעות

$ 0.0018824
$ 0.00215221
$ 0.02784741
$ 0
-0.86%

-10.16%

-4.97%

-4.97%

HOLD (EARN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00189622. במהלך 24 השעות האחרונות, EARN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0018824 לבין שיא של $ 0.00215221, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EARNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02784741, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EARN השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, -10.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HOLD (EARN) מידע שוק

$ 800.23K
--
$ 800.23K
422.41M
422,412,362.0350881
שווי השוק הנוכחי של HOLD הוא $ 800.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EARN הוא 422.41M, עם היצע כולל של 422412362.0350881. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 800.23K.

HOLD (EARN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של HOLDל USDהיה $ -0.000214483923711164.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHOLD ל USDהיה . $ -0.0001707058.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHOLD ל USDהיה $ -0.0006071722.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של HOLDל USDהיה $ -0.002879744855672298.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000214483923711164-10.16%
30 ימים$ -0.0001707058-9.00%
60 ימים$ -0.0006071722-32.02%
90 ימים$ -0.002879744855672298-60.29%

מה זהHOLD (EARN)

$EARN is the best hyper deflationary reflection token on ETH. No contract sells or swap liquify function. Only a simple 2% reflection tax! A true reflection token giving all tokens back to holders!

HOLD (EARN) משאב

האתר הרשמי

HOLDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HOLD (EARN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HOLD (EARN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HOLD.

בדוק את HOLD תחזית המחיר עכשיו‏!

EARN למטבעות מקומיים

HOLD (EARN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HOLD (EARN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EARN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על HOLD (EARN)

כמה שווה HOLD (EARN) היום?
החי EARNהמחיר ב USD הוא 0.00189622 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EARN ל USD?
המחיר הנוכחי של EARN ל USD הוא $ 0.00189622. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HOLD?
שווי השוק של EARN הוא $ 800.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EARN?
ההיצע במחזור של EARN הוא 422.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EARN?
‏‏EARN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02784741 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EARN?
EARN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EARN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EARN הוא -- USD.
האם EARN יעלה השנה?
EARN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EARN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.