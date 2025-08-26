HOLD (EARN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0018824 $ 0.0018824 $ 0.0018824 24 שעות נמוך $ 0.00215221 $ 0.00215221 $ 0.00215221 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0018824$ 0.0018824 $ 0.0018824 גבוה 24 שעות $ 0.00215221$ 0.00215221 $ 0.00215221 שיא כל הזמנים $ 0.02784741$ 0.02784741 $ 0.02784741 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.86% שינוי מחיר (1D) -10.16% שינוי מחיר (7D) -4.97% שינוי מחיר (7D) -4.97%

HOLD (EARN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00189622. במהלך 24 השעות האחרונות, EARN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0018824 לבין שיא של $ 0.00215221, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EARNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02784741, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EARN השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, -10.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HOLD (EARN) מידע שוק

שווי שוק $ 800.23K$ 800.23K $ 800.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 800.23K$ 800.23K $ 800.23K אספקת מחזור 422.41M 422.41M 422.41M אספקה כוללת 422,412,362.0350881 422,412,362.0350881 422,412,362.0350881

שווי השוק הנוכחי של HOLD הוא $ 800.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EARN הוא 422.41M, עם היצע כולל של 422412362.0350881. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 800.23K.