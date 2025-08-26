עוד על HIBER

Hibernates סֵמֶל

Hibernates מחיר (HIBER)

לא רשום

1 HIBER ל USDמחיר חי:

$0.00012588$0.00012588
-12.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Hibernates (HIBER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:12:43 (UTC+8)

Hibernates (HIBER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0.01204488$ 0.01204488

$ 0$ 0

+1.28%

-12.72%

-5.16%

-5.16%

Hibernates (HIBER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HIBER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIBERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01204488, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIBER השתנה ב +1.28% במהלך השעה האחרונה, -12.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hibernates (HIBER) מידע שוק

$ 125.91K$ 125.91K

--
$ 125.91K$ 125.91K

999.79M 999.79M

999,792,698.95905 999,792,698.95905

שווי השוק הנוכחי של Hibernates הוא $ 125.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HIBER הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999792698.95905. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.91K.

Hibernates (HIBER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hibernatesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHibernates ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHibernates ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hibernatesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.72%
30 ימים$ 0-40.65%
60 ימים$ 0-55.81%
90 ימים$ 0--

מה זהHibernates (HIBER)

AI Infrastructure Layer for Developers Elevate your platform using our robust AI infrastructure, featuring the finest custom Large Language Models (LLMs) and engines. Designed to empower developers, businesses, and innovators, our AI infrastructure layer is built to deliver unparalleled performance, scalability, and flexibility. Whether you're building next-generation applications, automating complex workflows, or enhancing user experiences, our infrastructure provides the tools and capabilities to bring your vision to life. Cutting-Edge Technology Our AI infrastructure is powered by state-of-the-art LLMs and engines, meticulously crafted by a team of world-class engineers with expertise from leading organizations like Google, TikTok, Amazon, and UNLV. This ensures that our models are not only highly accurate and efficient but also optimized for real-world applications. From natural language processing (NLP) to computer vision and beyond, our infrastructure supports a wide range of AI use cases, enabling developers to push the boundaries of innovation. Customizable LLMs for Every Need We understand that every project is unique, which is why our AI infrastructure offers fully customizable LLMs. Whether you need a model fine-tuned for specific industries, languages, or tasks, our platform provides the flexibility to adapt and scale according to your requirements. Developers can easily integrate these models into their applications via APIs, SDKs, or direct deployment, ensuring seamless compatibility with existing systems.

Hibernates (HIBER) משאב

האתר הרשמי

Hibernatesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hibernates (HIBER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hibernates (HIBER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hibernates.

בדוק את Hibernates תחזית המחיר עכשיו‏!

HIBER למטבעות מקומיים

Hibernates (HIBER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hibernates (HIBER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HIBER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hibernates (HIBER)

כמה שווה Hibernates (HIBER) היום?
החי HIBERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HIBER ל USD?
המחיר הנוכחי של HIBER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hibernates?
שווי השוק של HIBER הוא $ 125.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HIBER?
ההיצע במחזור של HIBER הוא 999.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HIBER?
‏‏HIBER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01204488 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HIBER?
HIBER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HIBER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HIBER הוא -- USD.
האם HIBER יעלה השנה?
HIBER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HIBER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Hibernates (HIBER) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.