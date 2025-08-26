עוד על HERMES

Hermes Protocol סֵמֶל

Hermes Protocol מחיר (HERMES)

לא רשום

1 HERMES ל USDמחיר חי:

$0.00159576
$0.00159576$0.00159576
-18.50%1D
Hermes Protocol (HERMES) טבלת מחירים חיה
Hermes Protocol (HERMES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00159071
$ 0.00159071$ 0.00159071
24 שעות נמוך
$ 0.00199385
$ 0.00199385$ 0.00199385
גבוה 24 שעות

$ 0.00159071
$ 0.00159071$ 0.00159071

$ 0.00199385
$ 0.00199385$ 0.00199385

$ 0.241923
$ 0.241923$ 0.241923

$ 0
$ 0$ 0

-0.52%

-18.57%

-23.26%

-23.26%

Hermes Protocol (HERMES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00159576. במהלך 24 השעות האחרונות, HERMES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00159071 לבין שיא של $ 0.00199385, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HERMESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.241923, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HERMES השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -18.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hermes Protocol (HERMES) מידע שוק

$ 318.33K
$ 318.33K$ 318.33K

--
----

$ 860.13K
$ 860.13K$ 860.13K

199.48M
199.48M 199.48M

539,010,497.3997958
539,010,497.3997958 539,010,497.3997958

שווי השוק הנוכחי של Hermes Protocol הוא $ 318.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERMES הוא 199.48M, עם היצע כולל של 539010497.3997958. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 860.13K.

Hermes Protocol (HERMES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hermes Protocolל USDהיה $ -0.000363957900390739.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHermes Protocol ל USDהיה . $ -0.0003381614.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHermes Protocol ל USDהיה $ -0.0005968803.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hermes Protocolל USDהיה $ -0.002781091915828377.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000363957900390739-18.57%
30 ימים$ -0.0003381614-21.19%
60 ימים$ -0.0005968803-37.40%
90 ימים$ -0.002781091915828377-63.54%

מה זהHermes Protocol (HERMES)

What is the project about? Hermes DEX main goal is to let users and other decentralized protocols exchange both volatile assets (DAI to WETH for example) and stablecoins (DAI to USDC for example) through it with low fees and low slippage. Unlike exchanges out there that match a buyer and a seller, the behavior of Hermes is different, it uses liquidity pools like Uniswap. To achieve this, Hermes needs liquidity (tokens) which is rewarded by those who provide it. Hermes is non-custodial meaning the Hermes developers do not have access to your tokens. What makes your project unique? Stable coins have become an inherent part of cryptocurrency for a long time but they now come in many different flavors (DAI, TUSD, MIM, BUSD, USDC and so on) which means there is a much bigger need for crypto users to move from a stable coin to another. Centralized exchanges tend to have high fees which are problematic for those trying to move from a stable coin to another. As a result, Hermes Protocol has become the best place to exchange stable coins because of its low fees and low slippage. And Hermes also allows swaps with volatile assets. History of your project. Hermes Protocol officially launched in February 2022 and started emissions in March 2022. What’s next for your project? Introducing Yield and Concentrated Unified Liquidity Omnichain Marketplaces. Hermes V2 will offer multiple defi services compared to V1, while improving capital efficiency and user experience: - Bridge-less omnichain environment, powered with concentrated (Uni V3) and unified liquidity. - Decentralized Uniswap V3 Liquidity Management. - Uniswap V3 Liquidity Incentives. - Refined ve(3,3), becoming a fungible ERC-4626 - Improved UX and UI - Omnichain Yield marketplace What can your token be used for? Hermes token when staked for veHermes allows liquidity providers to take decisions on adding new gauges, boosting gauge yields, voting on token emission, and receive bribes.

Hermes Protocol (HERMES) משאב

האתר הרשמי

Hermes Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hermes Protocol (HERMES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hermes Protocol (HERMES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hermes Protocol.

בדוק את Hermes Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

HERMES למטבעות מקומיים

Hermes Protocol (HERMES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hermes Protocol (HERMES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HERMES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hermes Protocol (HERMES)

כמה שווה Hermes Protocol (HERMES) היום?
החי HERMESהמחיר ב USD הוא 0.00159576 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HERMES ל USD?
המחיר הנוכחי של HERMES ל USD הוא $ 0.00159576. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hermes Protocol?
שווי השוק של HERMES הוא $ 318.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HERMES?
ההיצע במחזור של HERMES הוא 199.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HERMES?
‏‏HERMES השיג מחיר שיא (ATH) של 0.241923 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HERMES?
HERMES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HERMES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HERMES הוא -- USD.
האם HERMES יעלה השנה?
HERMES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HERMES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
