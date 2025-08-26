Hermes Protocol (HERMES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00159071 $ 0.00159071 $ 0.00159071 24 שעות נמוך $ 0.00199385 $ 0.00199385 $ 0.00199385 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00159071$ 0.00159071 $ 0.00159071 גבוה 24 שעות $ 0.00199385$ 0.00199385 $ 0.00199385 שיא כל הזמנים $ 0.241923$ 0.241923 $ 0.241923 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.52% שינוי מחיר (1D) -18.57% שינוי מחיר (7D) -23.26% שינוי מחיר (7D) -23.26%

Hermes Protocol (HERMES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00159576. במהלך 24 השעות האחרונות, HERMES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00159071 לבין שיא של $ 0.00199385, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HERMESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.241923, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HERMES השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -18.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hermes Protocol (HERMES) מידע שוק

שווי שוק $ 318.33K$ 318.33K $ 318.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 860.13K$ 860.13K $ 860.13K אספקת מחזור 199.48M 199.48M 199.48M אספקה כוללת 539,010,497.3997958 539,010,497.3997958 539,010,497.3997958

שווי השוק הנוכחי של Hermes Protocol הוא $ 318.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERMES הוא 199.48M, עם היצע כולל של 539010497.3997958. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 860.13K.